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Политика
«Мы сидим, а денежки идут»
15 февраля 2021, 11:46

Экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова признали виновным по делу о получении взятки

Судья во время оглашения приговора заявил, что Леонид Маркелов, являясь должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника. Приговор судья зачитает в самом конце

Экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова признали виновным по делу о получении взятки

Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода признал бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Судья во время оглашения приговора заявил, что Леонид Маркелов, являясь должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника. Приговор судья зачитает в самом конце. Отметим, что сторона обвинения просила суд приговорить чиновника к 17 годам лишения свободы.

Согласно материалам следствия, глава Марий Эл получил через доверенное лицо более 235 млн рублей от владельца «Птицефабрики Акашевская» Николая Криваша взамен за оказание покровительства и помощь в получении средств господдержки. Также г-н Маркелов обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Маркелов и Криваш своей вины не признали. Последний из-за уголовного преследования был вынужден уехать за границу, а новым владельцем успешной птицефабрики стал холдинг «Агрокомплекс», который принадлежит семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева.

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