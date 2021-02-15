Экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова признали виновным по делу о получении взятки
Судья во время оглашения приговора заявил, что Леонид Маркелов, являясь должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника. Приговор судья зачитает в самом конце
Нижегородский райсуд Нижнего Новгорода признал бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова виновным в получении взятки в особо крупном размере.
Судья во время оглашения приговора заявил, что Леонид Маркелов, являясь должностным лицом, получил взятку в виде денег через посредника. Приговор судья зачитает в самом конце. Отметим, что сторона обвинения просила суд приговорить чиновника к 17 годам лишения свободы.
Согласно материалам следствия, глава Марий Эл получил через доверенное лицо более 235 млн рублей от владельца «Птицефабрики Акашевская» Николая Криваша взамен за оказание покровительства и помощь в получении средств господдержки. Также г-н Маркелов обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.
Маркелов и Криваш своей вины не признали. Последний из-за уголовного преследования был вынужден уехать за границу, а новым владельцем успешной птицефабрики стал холдинг «Агрокомплекс», который принадлежит семье экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева.