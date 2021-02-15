Новосибирский облсуд отменил решение о законности бездействия следствия по делу об отравлении Навального
Новосибирский облсуд отменил постановление Ленинского райсуда, который посчитал законным бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ о делу об отравлении политика Алексея Навального
Новосибирский облсуд отменил постановление Ленинского райсуда, который посчитал законным бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ о делу об отравлении политика Алексея Навального.
Глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Вячеслав Гимади сообщил «МБХ медиа», что теперь дело будет направлено на новое рассмотрение в тот же Ленинский райсуд.
Напомним, что российские следственные органы отказываются возбуждать уголовное дело по факту отравления Алексея Навального. Теперь адвокаты оппозиционера пытаются обжаловать бездействие правоохранительных органов.
Алексей Навальный был госпитализирован в больницу Омска в тяжелом состоянии после поездки в Томск. Позже он был транспортирован на лечение в Берлин, где военные вирусологи установили, что политик был отравлен боевым ядом «Новичок». В Росси возбуждать дело по факту отравления Навального категорически отказываются, ссылаясь на отсутствие состава преступления. По версии российских врачей оппозиционер впал в кому в результате нарушения обмена веществ.
The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel через несколько месяцев после отравления Алексея Навального выпустили расследование, в котором говорится о том, что за покушением на оппозиционного лидера может стоять группа из восьми оперативников ФСБ России, которые по образованию являются химиками и врачами. Позже журналисты выяснили, что «группа отравителей» из ФСБ также может быть причастна к покушению на политика Владимира Кара-Мурзу и других общественных деятелей.