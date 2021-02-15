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15 февраля 2021, 10:57

В Росгвардии в отставку одновременно подали девять высокопоставленных генералов

В Росгвардии информацию о подаче высокопоставленными генералами рапортов об уходе комментировать отказались. В Кремле ситуацию в ведомстве также пока не прокомментировали

В Росгвардии в отставку одновременно подали девять высокопоставленных генералов

Девять высокопоставленных генералов Росгвардии написали рапорты об уходе. Причина массовой отставки силовиков не сообщается.

По данным «Коммерсанта», в отставку подали начальник главного оперативного управления генерал-лейтенант Николай Косяченко, глава разведуправления генерал-лейтенант Казимир Боташев, начальник главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенант Павел Бобков, начальник главного управления связи генерал-лейтенант Алексей Беляков, руководитель главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков, глава департамента реализации госпрограмм и организации закупок полковник Александр Елин, начальник финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин, глава договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальнике военно-оркестровой службы полковник Владимир Васяк.

В Росгвардии информацию о подаче высокопоставленными генералами рапортов об уходе комментировать отказались. В Кремле ситуацию в ведомстве также пока не прокомментировали.

Источник издания в Росгвардии сообщил, что «часть отставок связана с выслугой лет и уходом на пенсию, еще некоторые стали результатом организационно-штатных мероприятий в Росгвардии, в частности слияния отдельных служб».

Указанных генералов относят к членам команды бывшего второго человека в Росгвардии - первого замглавы службы генерал-полковника Сергея Меликова, который был назначен врио главы Дагестана.

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