В Росгвардии в отставку одновременно подали девять высокопоставленных генералов
В Росгвардии информацию о подаче высокопоставленными генералами рапортов об уходе комментировать отказались. В Кремле ситуацию в ведомстве также пока не прокомментировали
Девять высокопоставленных генералов Росгвардии написали рапорты об уходе. Причина массовой отставки силовиков не сообщается.
По данным «Коммерсанта», в отставку подали начальник главного оперативного управления генерал-лейтенант Николай Косяченко, глава разведуправления генерал-лейтенант Казимир Боташев, начальник главного организационно-мобилизационного управления генерал-лейтенант Павел Бобков, начальник главного управления связи генерал-лейтенант Алексей Беляков, руководитель главного управления по работе с личным составом генерал-лейтенант Николай Рябчиков, глава департамента реализации госпрограмм и организации закупок полковник Александр Елин, начальник финансово-экономического департамента генерал-лейтенант Вячеслав Савкин, глава договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальнике военно-оркестровой службы полковник Владимир Васяк.
В Росгвардии информацию о подаче высокопоставленными генералами рапортов об уходе комментировать отказались. В Кремле ситуацию в ведомстве также пока не прокомментировали.
Источник издания в Росгвардии сообщил, что «часть отставок связана с выслугой лет и уходом на пенсию, еще некоторые стали результатом организационно-штатных мероприятий в Росгвардии, в частности слияния отдельных служб».
Указанных генералов относят к членам команды бывшего второго человека в Росгвардии - первого замглавы службы генерал-полковника Сергея Меликова, который был назначен врио главы Дагестана.