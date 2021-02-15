В исправительной колонии убили организатора терактов в «Интуристе» и на станции «Охотный Ряд»
В исправительной колонии №27 Приморского края обнаружен мертвым Халид Хугуев, осужденный за организацию терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в Москве
В исправительной колонии №27 Приморского края обнаружен мертвым Халид Хугуев, осужденный за организацию терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в Москве.
По предварительной версии, Халида Хугуева убил другой заключенный в ходе конфликта. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело, сообщает РИА Новости.
Telegram-канал Life Shot уточняет, что Хугуев поругался с сокамерником, который отбывает срок за похищение человека и вымогательство. Конфликт между арестантами произошел в медсанчасти. Руслан Оглы ударил оппонента обломком канцелярского ножа в шею и повредил трахею. Хугуев скончался.
Взрыв на 20-м этаже гостиницы «Интурист» у офиса депутата Госдумы Иосифа Кобзона произошел 26 апреля 1999 года. В результате происшествия ранения получили 11 человек.
Теракт на станции метро «Охотный Ряд» произошел 31 августа 1999 года. Бомба взорвалась в зале игровых автоматов. Тогда ранения получили 40 человек. Одна из пострадавших позже скончалась.
По версии следствия, Халид Хугуев организовал теракты в качестве мести за отказ дать деньги боевикам во главе с Шамилем Басаевым за покровительство. Хугуев был осужден на 25 лет, но в 2010 году Верховный суд России сократил ему срок до 23 лет.