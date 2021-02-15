В Роспотребнадзоре сообщили о создании теста для выявления британского штамма коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса. Тест разработали в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзор
Специалисты Роспотребнадзора разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма коронавируса. Тест разработали в Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
В санитарном ведомстве рассказали, что обновленная тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации «британской» мутации. Тест рассчитан на максимальную концентрацию вируса на уровне 106 копий/мл, что позволяет избежать ложноположительных результатов, сообщает РБК.
В Роспотребнадзоре заверили, что набор реагентов успешно прошел клинические исследования и обладает высокой точностью.
Напомним, что «британский» и более заразный штамм коронавируса впервые выявили в декабре 2020 года, в связи с чем многие страны приостановили авиасообщение с Великобританией. К концу января британский штамм был обнаружен уже 60 странах мира.