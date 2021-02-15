Россия с 15 февраля возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном
Напомним, что в условиях пандемии коронавируса решение о возобновлении международного авиасообщения принимается по представлению оперативного штаба по борьбе с COVID-19
Россия с 15 февраля возобновляет авиационное сообщение с Арменией и Азербайджаном на взаимной основе.
Согласно договоренностям между странами, в неделю будет осуществляться четыре рейса по маршруту Москва - Ереван и два рейса из Москвы в Баку.
Напомним, что в условиях пандемии коронавируса решение о возобновлении международного авиасообщения принимается по представлению оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
По прибытию в Армению туристы должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до поездки. Тест также можно сдать непосредственно в аэропорту, но для этого нужно уйти на самоизоляцию.
Гражданам Армении для выезда в Россию также необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус.
Въезд в Азербайджан разрешен только для учебы или встречи с родственниками.