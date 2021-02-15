В России состоялась акция «Любовь сильнее страха» в поддержку Навального
Сколько граждан приняло участие в акции — неизвестно. В Twitter хэштег #любовьсильнеестраха использовался под публикациями 21 тысячу раз, а в Instagram по этому тегу около 8 тысяч публикацией
В России вечером 14 февраля в День всех влюбленных состоялась протестная акция «Любовь сильнее страха» в поддержку арестованного Алексея Навального. В рамках акции граждане выходили в свои дворы или к городским достопримечательностям, зажигали свечи и включали фонарики.
Сколько граждан приняло участие в акции — неизвестно. В Twitter хэштег #любовьсильнеестраха использовался под публикациями 21 тысячу раз, а в Instagram по этому тегу около 8 тысяч публикацией.
К акции «Любовь сильнее страха» присоединились также жители иностранных государств.
Акция прошла мирно, но несколько человек все же были задержаны. Так, в Симферополе полиция задержала пять человек с фонариками, а в Москве задержали мужчину за расклейку листовок об акции «Любовь сильнее страха». В Новосибирске силовики задержали двух девушек, которые вышли на одиночные пикеты в поддержку Навального.
Напомним, что российские власти активно пытались предостеречь граждан от участия в мирной акции с фонариками. В Генпрокуратуре и Следственном комитете усмотрели в данном мероприятии признаки «массовых беспорядков», а Роскомнадзор рассылал СМИ уведомления с требованием удалить новости с анонсом акции.