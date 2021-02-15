Миллиардер Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу свой частный самолет
Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев продает свой частный самолет Airbus A319 в конфигурации CJ (corporate jetliner)
Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев продает свой частный самолет Airbus A319 в конфигурации CJ (corporate jetliner). Согласно данным сайта брокера бизнес-джетов Opus Aero, самолет олигарха стоит 60 млн долларов.
Частный самолет Дмитрия Рыболовлева был выставлен на продажу «в рамках пересмотра и обновления транспортной инфраструктуры» бизнесмена. По данным РБК, миллиардер решил обзавестись более современным лайнером.
Отметим, что в 2019 году бизнес-джет г-на Рыболовлева вошел в десятку самых дорогих самолетов российских бизнесменов. Airbus A319 в конфигурации CJ рассчитан на 14 пассажиров. На борту самолета есть столовая, спальня, ванная комната и две гостиных.
Ранее Дмитрий Рыболовлев выставил на продажу свою яхту Anna I. Стоимость судна составляет за 53,9 млн евро. Это уже третья попытка олигарха избавиться от яхты.