15 февраля 2021, 02:11
Флэшмоб в поддержку ветерана из дела Алексея Навального организовал Кремль
Источник сообщил, что по разнарядке из Администрации президента депутаты от партии власти должны размещать посты в поддержку ветерана Артеменко в своих аккаунтах в соцсетях
Флэшмоб в социальных сетях в поддержку ветерана Игната Артеменко, который проходит потерпевшим по делу против Алексея Навального о клевете, организовал Кремль. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в «Единой России».
Источник сообщил, что по разнарядке из Администрации президента депутаты от партии власти должны размещать посты в поддержку ветерана Артеменко в своих аккаунтах в соцсетях.
Отметим, что в рамках этого флэшмоба в соцсетях размещаются фотографии Игната Артеменко с надписью «Я/Мы Игнат» и тегами #защитимветеранов и #ямыигнатартеменко. Аналогичные посты должны разместить государственные и муниципальные СМИ, органы власти, провластные общественные деятели, районные администрации и местные чиновники.