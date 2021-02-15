ВОЗ назвала наиболее вероятной версией возникновения COVID-19 передачу вируса от летучих мышей
Член международной группы специалистов, работающих под эгидой ВОЗ, Питер Дасзак рассказал, что коронавирус COVID-19 изначально начал распространяться на юге Китая, а его переносчиком были летучие мыши
Всемирная организация здравоохраннения (ВОЗ) назвала наиболее вероятную версию возникновения коронавируса.
Член международной группы специалистов, работающих под эгидой ВОЗ, Питер Дасзак рассказал, что коронавирус COVID-19 изначально начал распространяться на юге Китая, а его переносчиком были летучие мыши. По мнению специалиста, это самая реалистичная версия, сообщает РИА Новости.
Летучие мыши распространили инфекцию на фермы диких животных, где находились в том числе хорьки и енотовидные собаки. Тогда же могли заразиться и люди, которые работают на фермах. Затем уже коронавирус попал на продовольственный рынок и стал распространяться сначала по всему Китаю, а затем и по всему миру.
Напомним, что специалисты ВОЗ также проверяли версию об утечке вируса из китайской лаборатории, но не нашли доказательств.