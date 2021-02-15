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15 февраля 2021, 00:05

Ученые предупредили о риске устаревания вакцин против коронавируса из-за новых штаммов

Агенство Bloomberg сообщает, что Великобритания и США сейчас ищут варианты обновления вакцин для более эффективной защиты людей от мутировавшего коронавируса

Ученые предупредили о риске устаревания вакцин против коронавируса из-за новых штаммов
Фото: imag.one

Ученые предупредили о риске устаревания существующих вакцин против коронавируса COVID-19 из-за появления новых штаммов.

Агенство Bloomberg сообщает, что Великобритания и США сейчас ищут варианты обновления вакцин для более эффективной защиты людей от мутировавшего коронавируса.

По словам вакцинолога Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкла Кинча, для того, чтобы препараты успевали за мутациями коронавируса, фармацевтическим компаниям нужно научиться быстро реагировать на изменения в спайковом белке вируса SARS-CoV-2, который используется для проникновения в здоровые клетки.

Сейчас разработчики вакцин против COVID-19 ищут универсальный препарат, который будет успешно противостоять разным штаммам коронавируса, сообщает РБК.

Напомним, что на сегодняшний день специалисты выявили новые штаммы коронавируса в Великобритании, Бразилии, Южной Африки и Японии. При этом пока у ученых нет доказательств того, что существующие вакцины неэффективны против новых штаммов.

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