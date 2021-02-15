Ученые предупредили о риске устаревания вакцин против коронавируса из-за новых штаммов
Агенство Bloomberg сообщает, что Великобритания и США сейчас ищут варианты обновления вакцин для более эффективной защиты людей от мутировавшего коронавируса
Ученые предупредили о риске устаревания существующих вакцин против коронавируса COVID-19 из-за появления новых штаммов.
Агенство Bloomberg сообщает, что Великобритания и США сейчас ищут варианты обновления вакцин для более эффективной защиты людей от мутировавшего коронавируса.
По словам вакцинолога Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкла Кинча, для того, чтобы препараты успевали за мутациями коронавируса, фармацевтическим компаниям нужно научиться быстро реагировать на изменения в спайковом белке вируса SARS-CoV-2, который используется для проникновения в здоровые клетки.
Сейчас разработчики вакцин против COVID-19 ищут универсальный препарат, который будет успешно противостоять разным штаммам коронавируса, сообщает РБК.
Напомним, что на сегодняшний день специалисты выявили новые штаммы коронавируса в Великобритании, Бразилии, Южной Африки и Японии. При этом пока у ученых нет доказательств того, что существующие вакцины неэффективны против новых штаммов.