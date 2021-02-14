В Казани на согласованный митинг против репрессий не пустили более 150 человек
В центре Казани на площади Тысячелетия проходит единственный в стране согласованный митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму»
В центре Казани на площади Тысячелетия проходит единственный в стране согласованный митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму».
При этом сотрудники правоохранительных органов не пропустили через рамки металлоискателей более 150 местных жителей, пришедших на мероприятие. Отказ был мотивирован тем, что митинг был согласован только на 200 человек.
Заявку на митинг подавали глава регионального отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин, бывший глава отделения ПАРНАС Марсель Шамсутдинов и местный координатор «Левого фронта» Владимир Колодцев.
Портал «ОВД-Инфо» в свою очередь сообщает, что после согласованной акции сотрудники полиции задержали как минимум девять человек. Задержанные сообщили, что им угрожают наручниками. Также силовики пытаются отобрать у них телефоны.