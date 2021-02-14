В Москве и Петербурге проходят акции солидарности с Юлией Навальной
В Москве на Арбате в цепь солидарности выстроились более 300 человек. К ним продолжают присоединяться новые участники акции. Многие девушки и женщины держат в руках сердечки из бумаги
В Москве и Санкт-Петербурге в День всех влюбленных проходит акция солидарности с Юлией Навальной и политзаключенными.
В Москве на Арбате в цепь солидарности выстроились более 300 человек. К ним продолжают присоединяться новые участники акции.
Многие девушки и женщины держат в руках сердечки из бумаги. Они также скандируют «Любовь сильнее страха» и «Свободу политзаключенным».
«Открытые медиа» сообщают, что на протестную акцию пришли активисты движения SERB, которые традиционно устраивают провокации на оппозиционных мероприятиях. В этот раз они привели с собой трансвестита.
В Петербурге аналогичная акция проходит на Воскресенской набережной. Женщины выстроились в цепь солидарности со списками политзаключенных и читают стихи Анны Ахматовой.
Между тем, на Дальнем Востоке уже началась вечерняя акция «Любовь сильнее страха», в рамках которой россияне выходят во двор своих домов и включают фонарики.
Акция уже состоялась на Камчатке, в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском крае. Жители дальневосточных регионов выкладывают фотографии с акций в соцсети.