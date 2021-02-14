Владимир Путин считает, что россияне выходят на митинги не из-за Навального, а из-за бедности
Президент Владимир Путин в ходе закрытой встречи с главными редакторами СМИ прокомментировал массовые протестные акции в поддержку Алексея Навального
Президент Владимир Путин в ходе закрытой встречи с главными редакторами СМИ прокомментировал массовые протестные акции в поддержку Алексея Навального. Глава государства считает, что люди выходят на улицы не в поддержку оппозиционера, а из-за бедности.
«Но вы знаете, в чем дело? Этого фигуранта (Алексея Навального) используют именно сейчас, тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, по поводу уровня доходов», — заявил Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Глава государства считает, что жизнь стала хуже не из-за коррупции и власти, а из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. По словам Путина, из-за пандемии люди обеднели не только в России, но и в других странах. В этой связи он возмутился тем, что на акциях протеста «этого не объясняют».
«Человеку стало хуже жить, значит, кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь. Конечно, этим пытаются пользоваться в других странах: в Европе, в самих Штатах. Этим пытаются воспользоваться всякие противоборствующие силы», - заявил президент.