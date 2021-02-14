14 февраля 2021, 11:20
В Кемеровской области в результате обрушения породы на шахте погиб один человек
В Кемеровской области на шахте «Юбилейная» (принадлежит холдингу «ТопПром») произошло обрушение породы. В момент происшествия под землей находились 98 человек
В Кемеровской области на шахте «Юбилейная» (принадлежит холдингу «ТопПром») произошло обрушение породы. В момент происшествия под землей находились 98 человек.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что в результате аварии на шахте погиб один человек. Также сообщается, что на поверхность вывели 92 шахтеров. Еще пять человек остались под землей, чтобы поддерживать жизнеобеспечение шахты.
«Интерфакс» сообщает, что взрыва в шахте не было, а обрушение пород могло произойти из-за нарушений техники безопасности при проведении горнопроходческих работ.