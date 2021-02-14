В Telegram опубликовали базу данных сторонников Алексея Навального
Telegram-каналы, которые специализируются на утечках данных, опубликовали имена и другие персональные данные десятков тысяч россиян, которые являются сторонниками оппозиционера Алексея Навального
Telegram-каналы, которые специализируются на утечках данных, опубликовали имена и другие персональные данные десятков тысяч россиян, которые являются сторонниками оппозиционера Алексея Навального.
«КоммерсантЪ» обнаружил файл, который содержит ФИО и номера телефонов 28 000 человек из разных регионов. В этом списке оказались координаторы штабов Алексея Навального и подписчики оппозиционных сообществ в соцсети «ВКонтакте». Также в опубликованной базе есть личные данные россиян, задержанных на протестных митингах.
Напомним, ранее сообщалось о появлении в Telegram каналов, которые публикуют личные данные силовиков, участвовавших в разгоне протестов, и судей, которые выносили задержанным приговоры об административных арестах и штрафах.
Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что с учетом «эмоционального накала обстановки в России» было принято решение заблокировать каналы, которые публикуют личные данные сторонников оппозиции и силовиков.