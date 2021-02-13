Компания Coca-Cola будет выпускать напитки в бумажных бутылках
Компания сообщила о запуске пилотного проекта по использованию бумажных бутылок для своей продукции и полному отказу от пластика. Новинка появится в Венгрии, где в продаже появится 2 тысячи бутылок с напитком AdeZ
Компания Coca-Cola сообщила о запуске пилотного проекта по использованию бумажных бутылок для своей продукции и полному отказу от пластика. В компании сообщили, что в Венгрии в продаже появится 2 тысячи бутылок с напитком AdeZ, которые будут сделаны полностью из перерабатываемых в бумагу материалов.
В бумажных бутылках будет продаваться растительный напиток AdeZ, его можно будет купить через интернет-магазин Kifli.hu.
В рамках пилотного проекта Coca-Cola планирует изучить эффективность новой упаковки, а также реакцию покупателей на такой формат.
Бумажные бутылки разработал датский стартап The Paper Bottle Company (Paboco). Перерабатываемая на 100% упаковка изготавливается из древесины, полученной из экологически чистых источников, с барьером из биоматериалов, способных удерживать жидкости. Такие бутылки подойдут для напитков, косметики и других жидких товаров. Конечная цель проекта – бутылка, которую можно переработать в бумагу, сообщает портал «Гордон».
Пока технология переработки бутылок в бумагу находится на стадии разработки.