Кемеровский депутат присвоила себе автомобиль и деньги общества инвалидов
Председателя кемеровского отделения «Всероссийского общества инвалидов» и депутата парламента Кузбасса Валентину Шмакову обвинили в присвоении и растрате бюджетных средств
Председателя кемеровского отделения «Всероссийского общества инвалидов» и депутата парламента Кузбасса Валентину Шмакову обвинили в присвоении и растрате бюджетных средств.
В уголовном деле Шмаковой три эпизода растраты бюджетных средств с использованием служебного положения.
Согласно версии следствия, в феврале 2019 года депутат присвоила себе специальный автомобиль для перевозки инвалидов, который пожертвовал организации бизнесмен.
Валентина Шмакова оформила документы, согласно которым она сама приобрела у общества инвалидов машину за 100 тысяч рублей. Однако деньги в кассу или на счет организации женщина не внесла.
С мая 2015 по февраль 2019 года Шмакова как частное лицо купила в автосалоне три машины на общую сумму 861 тысяча рублей, а деньги взяла с расчетного счета общества инвалидов.
Валентина Шмакова свою вину признала и согласилась сотрудничать со следствием.
Отметим, что Шмакова занимает должность председателя кемеровского отделения Всероссийского общества инвалидов с 2006 года, а депутатом является с 2013 года. Также она имеет звание почетного гражданина Кемеровской области.