Навальный попросил Совет Европы принудить российские власти исполнить решения ЕСПЧ
В документе сказано, что российские власти выразили «абсолютное неуважение» к обязательству исполнять решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше», а также по делу о задержаниях оппозиционера на митингах
Алексей Навальный обратился в комитет министров Совета Европы с просьбой возбудить разбирательство в отношении России из-за неисполнения решений ЕСПЧ по его делам. На соответствующее заявление представителей Навального, датированное 8 февраля, обратила внимание «Би-би-си», текст которого приводит МБХ-медиа.
В документе сказано, что российские власти выразили «абсолютное неуважение» к обязательству исполнять решения ЕСПЧ по делу «Ив Роше», а также по делу о задержаниях оппозиционера на митингах, которые в 2018 году суд признал политически мотивированными.
Также власти России даже не создали «видимость соблюдения своих обязанностей», а «неправомерное» осуждение по делу «Ив Роше» стало «инструментом в руках властей для продолжения» преследования оппозиционера, сказано в заявлении.
В связи с этим Навальный просит комитет министров Совета Европы принять временное постановление против властей России за «их постоянный отказ выполнять решения» по делам политика, а также начать разбирательство в рамках пункта статьи 46 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
В 2017 году ЕСПЧ признал несправедливым решение суда в отношении Навальных по делу «Ив Роше», по которому политик получил 3,5 года условно. ЕСПЧ посчитал, что дело касается коммерческой деятельности и не может быть квалифицировано как уголовное преступление. ЕСПЧ также присудил Навальному 22 тысячи евро за необоснованное нахождение под домашним арестом по делу «Ив Роше».