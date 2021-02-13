13 февраля 2021, 10:58
Россиянин с аэрофобией заплатил таксисту 250 тысяч рублей за поездку из Москвы в Хабаровск
Россиянин заплатил таксисту 250 тысяч рублей за поездку из Москвы в Хабаровск на автомобиле. Ехать на машине мужчина решил из-за того, что боится летать на самолете
Россиянин заплатил таксисту 250 тысяч рублей за поездку из Москвы в Хабаровск на автомобиле. Ехать на машине мужчина решил из-за того, что боится летать на самолете.
Москвич вызвал такси через одно из приложений. Однако после начала поездки отменил заказ и оплатил его напрямую водителю.
Пассажир рассказал, что поездка из Москвы в Хабаровск оказалась довольно познавательной, хотя он и «пил много водки в пути», сообщает портал «Хабаровск.ру».
Что касается водителя, что в Хабаровске ему пришлось некоторое время таксовать, пока найдется клиент на обратную дорогу. Нашел ли таксист пассажира до Москвы, не уточняется.