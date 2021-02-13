В Якутии чиновница заплатила мошенникам 600 тысяч рублей за должность в мэрии Москвы
Власти Якутии проведут служебную проверку в отношении местной чиновницы, которую подозревают в покупке должности в мэрии Москвы. Размер взятки за должность в столице составил 600 тысяч рублей
Власти Якутии проведут служебную проверку в отношении местной чиновницы, которую подозревают в покупке должности в мэрии Москвы. Размер взятки за должность в столице составил 600 тысяч рублей.
О проведении проверки в отношении чиновницы сообщил РБК представитель администрации и правительства Якутии.
По данным регионального управления МВД, местная жительница, имя которой не сообщается, перевела неизвестным 600 тысяч рублей за принятие положительного решения при прохождении «служебного согласования» на должность в мэрии Москвы. Неизвестные оказались мошенниками и никакую должность в органах власти они предоставить не могли.
Издание «Якутск вечерний» уточняет, что речь идет о действующем заместителе министра образования и науки Якутии Марьяне Марковой. Сама чиновница данную информацию пока не прокомментировала.