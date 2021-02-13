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Политика
«Мы сидим, а денежки идут»
13 февраля 2021, 10:43

В Якутии чиновница заплатила мошенникам 600 тысяч рублей за должность в мэрии Москвы

Власти Якутии проведут служебную проверку в отношении местной чиновницы, которую подозревают в покупке должности в мэрии Москвы. Размер взятки за должность в столице составил 600 тысяч рублей

В Якутии чиновница заплатила мошенникам 600 тысяч рублей за должность в мэрии Москвы

Власти Якутии проведут служебную проверку в отношении местной чиновницы, которую подозревают в покупке должности в мэрии Москвы. Размер взятки за должность в столице составил 600 тысяч рублей.

О проведении проверки в отношении чиновницы сообщил РБК представитель администрации и правительства Якутии.

По данным регионального управления МВД, местная жительница, имя которой не сообщается, перевела неизвестным 600 тысяч рублей за принятие положительного решения при прохождении «служебного согласования» на должность в мэрии Москвы. Неизвестные оказались мошенниками и никакую должность в органах власти они предоставить не могли.

Издание «Якутск вечерний» уточняет, что речь идет о действующем заместителе министра образования и науки Якутии Марьяне Марковой. Сама чиновница данную информацию пока не прокомментировала.

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