Певца Юркисса и сына «друга президента» наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент Владимир Путин наградил певца Юркисса (настоящее имя Юрий Киселев) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Артист приходится сыном владельцу «Русской медиагруппы» Владимиру Киселеву
Президент Владимир Путин наградил певца Юркисса (настоящее имя Юрий Киселев) медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Артист приходится сыном владельцу «Русской медиагруппы» Владимиру Киселеву, которого СМИ называют одним из друзей главы государства.
Согласно президентскому указу, Юркисс получил награду «за большой вклад в развитие отечественной культуры» и «многолетнюю плодотворную деятельность».
В 2010 году благотворительный фонд «Федерация», принадлежащий Владимиру Киселеву, организовал вечер, на котором Владимир Путин спел песню «Blueberry Hill».
В 2016 году госбанк ВТБ выдал компании «Бизнес-Гарант», принадлежащей г-ну Киселеву, кредит в размере 3 млрд рублей на покупку медиахолдинга «Русская медиагруппа». В холдинг входят радиостанции «Русское радио», «Хит FM», радио Maximum и телеканал Ru.TV.