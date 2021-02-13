Власти Петербурга наградили полицейских за разгон протестных акций
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла церемония награждения бойцов спецполка ГУ МВД, которые участвовали в силовом разгоне протестных акций в поддержку Алексея Навального
В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади прошла церемония награждения бойцов спецполка ГУ МВД, которые участвовали в силовом разгоне протестных акций в поддержку Алексея Навального.
Спикер Законодательного Собрания Вячеслав Макаров вручил полицейским почетные грамоты и благодарственные письма за «личный вклад в охрану общественного порядка и общественной безопасности».
Г-н Макаров поблагодарил силовиков за «мужество, верность служебному долгу и образцовое отношение к выполнению своих обязанностей». «На вас возложена огромная ответственность - быть хранителями нашего любимого города святого апостола Петра», - добавил политик.
Ранее спикер ЗакСа наградил «за добросовестное исполнение служебного долга, высокую бдительность и решительность, проявленные в сложных условиях» сотрудников дежурной смены ФФГУП «Охрана» Росгвардии. Эти сотрудники охраняли территорию Мариинского дворца во время протестной акции 31 января.
Во время награждения Макаров заявил, что оппозиция якобы стремилась «спровоцировать кровопролитие», но «выдержка и высокий профессионализм» росгвардейцев предотвратили «тяжелые последствия»,
Отметим, что сотрудники правоохранительных органов во время мирных акций 23 января, 31 января и 2 февраля проявили излишнюю жестокость к протестующим. Во время митингов силовики задержали около 10 тысяч человек. включая несовершеннолетних и журналистов.