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12 февраля 2021, 17:02

Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить статью с упоминанием акции 14 февраля

Ведомство требует удалить с сайта статью под заголовком «Многие иронизировали над фонариками как новой формой протеста. Но только не российская власть. Она видит в этом козни НАТО и даже пугает терактами»

Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить статью с упоминанием акции 14 февраля

Редакция «Медузы» получила уведомление Роскомнадзора с требованием удалить статью, в которой упоминается протестная акция с фонариками 14 февраля.

Ведомство требует удалить с сайта статью под заголовком «Многие иронизировали над фонариками как новой формой протеста. Но только не российская власть. Она видит в этом козни НАТО и даже пугает терактами».

По версии РКН, в данном материале содержится информация «с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях 14.02.2021 в г. Москве и других городах Российской Федерации, проводимых в поддержку Навального А.А. с нарушением установленного порядка». В уведомлении надзорного ведомства также говорится, что данная акция не была согласована с властями.

В «Медузе» сообщили, что удалили материал по требованию Роскомнадзора, чтобы избежать блокировки сайта.

Напомним, что суть акции 14 февраля состоит в том, чтобы выйти в свой двор, на несколько минут включить фонарик и опубликовать соответствующее фото или видео в соцсетях. При этом Генпрокуратура и Следственный комитет усмотрели в этой мирной акции признаки «массовых беспорядков». Теперь российские СМИ получают уведомления от РКН с требованием удалить материалы с упоминанием «акции с фонариками».

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