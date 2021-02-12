Минобрнауки заказало стол для совещаний за 2 млн рублей
Минобрнауки России объявило тендер на изготовление стола для совещаний, за который ведомство готово заплатить 2 млн рублей. При этом заказчик просит, чтобы стол был изготовлен в течение трех дней
Минобрнауки России объявило тендер на изготовление стола для совещаний, за который ведомство готово заплатить 2 млн рублей. При этом заказчик просит, чтобы стол был изготовлен в течение трех дней.
Согласно тендерной документации, стол для совещаний «под золото» нужно изготовить из массива дуба. Заявленный диаметр стола составляет 8 метров. Также стол должен состоять из 15 одинаковых секций, каждая из которых должна быть украшена декоративной колонной. К столу должна прилагаться трибуна, сообщают «Открытые медиа».
Общая максимальная стоимость контракта на изготовление мебели превышает 4,4 млн рублей. Помимо стола за 2 млн рублей Минобрнауки заказало кресло и стулья за 2,4 млн рублей. Спинки и ножки последних должны быть «оформлены высокохудожественным профилем, придающим изделию неповторимый дизайн».
За каждое кресло и стул ведомство заплатит 34 122 и 24 212 рублей соответственно.
Мебель победитель тендера должен доставить в здание министерства по адресу Тверская, дом 11. Сидеть за дорогостоящим столом будут сотрудники Минобрнауки и члены Высшей аттестационной комиссии.