Власти Удмуртии передумали отменять обязательный масочный режим
Власти Удмуртии отказались от планов отменить в регионе обязательный масочный режим. На решение властей повлияла критика со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова
Власти Удмуртии отказались от планов отменить в регионе обязательный масочный режим. На решение властей повлияла критика со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова.
Несколько дней назад глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что с 12 февраля использование защитных масок в общественных местах станет рекомендательным, а не обязательным. Губернатор тогда добавил, что многие жители республики уже переболели коронавирусом и выработали антитела.
Следом за Удмуртией обязательный масочный режим отменили в Чечне. Глава региона Рамзан Кадыров заявил, что эпидемиологическая ситуация в республике оценивается как благоприятная.
Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что решения властей Удмуртии и Чечни является преждевременным. Главный санитарный врач напомнила, что в стране еще действует всероссийский масочный режим.