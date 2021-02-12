Компания «Яндекс» заподозрила своего сотрудника в предоставлении третьим лицам доступа к почтовым ящикам пользователей
Проведенное внутреннее расследование показало, что сотрудник компании предоставлял несанкционированный доступ к почтовым ящикам пользователей, в результате чего 4887 ящиков оказались скомпрометированы
Компания «Яндекс» обратилась в правоохранительные органы в связи с внутренней утечкой данных, к которой может быть причастен сотрудник организации.
В пресс-службе «Яндекса» сообщили «Медузе», что проведенное внутреннее расследование показало, что сотрудник компании предоставлял несанкционированный доступ к почтовым ящикам пользователей, в результате чего 4887 ящиков оказались скомпрометированы.
Доступ к почте третьим лицам предоставил один из трех системных администраторов, который имел права доступа, необходимые для технической поддержки сервиса. Этот сотрудник уже уволен из компании.
Специалисты «Яндекса» заблокировали неавторизованный доступ к скомпрометированным почтовым ящикам. Владельцам этих почтовых ящиков были направлены уведомления с просьбой сменить пароль.