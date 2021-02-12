В Москве из ячеек разных банков за три дня похитили 250 млн рублей
Пострадавшими стали как вкладчики, так и сотрудники банков, которые хранили сбережения в сейфе. При этом ни в одном из случаев злоумышленники не нарушили целостность банковских ячеек
В Москве из банковских ячеек разных кредитно-финансовых организаций за три дня похитили деньги и ювелирные изделия на общую сумму 250 млн рублей.
Источник ТАСС сообщил, что «преимущественно» кражи были совершены в банке, который расположен по адресу улица Климашкина, 21. По этому адресу находится головной офис Банка РМП.
Еще около 56 млн рублей из ячеек похитили из банка на улице Пришвина, дом 8, корпус 2 (головной офис банка «Агора»».
Пострадавшими стали как вкладчики, так и сотрудники банков, которые хранили сбережения в сейфе. При этом ни в одном из случаев злоумышленники не нарушили целостность банковских ячеек.
Издание Life также сообщает, что кражи были совершены из банковских ячеек Ишбанка. Оттуда преступники вынесли 4 млн рублей.
Предположительно, грабители выбирали своей целью небольшие частные банки, которые хранят наличные, и, подбирая ключи, вскрывали банковские ячейки.