Команда Алексея Навального с начала года получила рекордные пожертвования
Больше всего было пожертвовано команде Навального в день возвращения оппозиционера из Германии, где он проходил курс лечения и реабилитации после отравления «Новичком», а также сразу после протестных акций
Команда оппозиционера Алексея Навального с начала 2021 года получила в виде пожертвований 6,242 биткоина, что приравнивается к 300 тысячам долларов. Это превышает стоимость всех пожертвований в биткоинах, полученных соратниками Навального за 2020 год, сообщает Reuters.
Глава сети штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что объем пожертвований в январе увеличился в два раза по сравнению с декабрем 2020 года. Также политик отметил, что оценивать пожертвования в биткоинах в 300 тысяч долларов некорректно, так как большинство из них были сделаны, когда курс криптовалюты был существенно ниже.
По данным Reuters, больше всего было пожертвовано команде Навального в день возвращения оппозиционера из Германии, где он проходил курс лечения и реабилитации после отравления «Новичком», а также сразу после протестных акций.
«У нас был очень большой приток пожертвований. Большая часть поступила от обычных людей», - подтвердил Леонид Волков.