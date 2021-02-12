Полицейского, расстрелявшего своих коллег в метро, признали достойным снисхождения
Коллегия присяжных признала достойным снисхождения бывшего старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции «Рязанский проспект» московского метрополитена. Инцидент произошел два года назад
Коллегия присяжных признала достойным снисхождения бывшего старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции «Рязанский проспект» московского метрополитена. Инцидент произошел два года назад.
Присяжные признали Алексея Смирнова виновным в совершении двух посягательств на жизнь сотрудника правоохранительных органов, но оправдали его еще по четырем эпизодам, связанным с возможным получением Смирновым взяток и с угрозой еще одному оперуполномоченному Управления собственной безопасности.
Решение коллегии присяжных означает, что бывшего полицейского нельзя будет приговорить к пожизненному сроку.
16 сентября 2019 года сотрудник МВД Алексей Смирнов открыл огонь по сотрудникам управления собственной безопасности МВД, которые собирались его задержать якобы за попытку получить взятку от мигранта. При этом сотрудники УСБ были одеты в гражданскую одежду. В результате стрельбы старший лейтенант Максим Веялко был убит, а подполковник Алексей Лимонов - тяжело ранен.
Алексей Смирнов в суде заявил, что сотрудники УСБ готовили против него провокацию и сами собирались спровоцировать его на получение взятки