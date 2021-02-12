Сергей Лавров заявил о готовности России разорвать отношения с Евросоюзом
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы разорвать отношения с Евросоюзом, если против страны будут введены «чувствительные для экономики» санкции
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы разорвать отношения с Евросоюзом, если против страны будут введены «чувствительные для экономики» санкции. Таким образом министр прокомментировал сообщения о подготовке Евросоюзом новых санкций из-за отравления и ареста Алексея Навального.
«Исходим из того, что мы готовы (к разрыву отношений с Евросоюзом). В случае если еще раз увидим, как уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира - готовься к войне», - заявил Сергей Лавров в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву.
Заявление главы МИДа спровоцировало падение индексов российских бирж. По данным на 12 часов по московскому времени, индекс РТС опустился на 34,8 пункта (-2,38%), индекс Мосбиржи на 56,7 пункта (-1,66%), ММВБ на 84,5 пункта (-1,55%).
Напомним, что новые антироссийские санкции из-за преследования Алексея Навального, скорее всего, коснутся бизнесменов из окружения Владимира Путина, чиновников и пропагандистов, которые имеют активы в европейских странах. Речи о введении санкции в отношении целых секторов экономики пока не идет. Тем не менее, власти заявляют, что это будут санкции «против всей России».