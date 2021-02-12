Защита Алексея Навального потребовала отвода судьи по делу о клевете
В Бабушкинском райсуде Москвы возобновился судебный процесс над Алексеем Навальным по делу о клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко. Около здания дежурят сотрудники полиции. Рядом с судом также находятся автозаки
В Бабушкинском райсуде Москвы возобновился судебный процесс над Алексеем Навальным по делу о клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко. Около здания дежурят сотрудники полиции. Рядом с судом также находятся автозаки.
В начале заседания защита оппозиционера потребовала отвода судьи. Так, адвокат Ольга Михайлова отметила, что суд отказал в съемке сотрудникам СМИ на прошлом процессе, однако федеральные каналы получили фото и видеоматериалы с заседания.
Судья не дала защите и подсудимому времени на ознакомление с материалами дела. Кроме того, Михайлова считает незаконной процедуру допроса свидетелей и потерпевших по делу с помощью видеоконференцсвязи. Во время допроса в комнатах с потерпевшими и свидетелями были третьи лица, которые не были установлены. При этом сам ветеран в силу преклонного возраста не смог отвечать на вопросы судья, а за него это делала сиделка.
Суд в удовлетворении ходатайства адвокатов Алексея Навального об отводе судьи отказал.
что поводом для возбуждения дела о клевете в адрес ветерана ВОВ Игната Артеменко стал комментарий Алексея Навального в Twitter под агитационным роликом за принятие поправок к Конституции РФ. В нем известные россияне и простые граждане призывают россиян проголосовать за изменение Основного закона.
Оппозиционер написал под видеороликом: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели». При этом слова политика относились к известным героям ролика.