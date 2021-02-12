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12 февраля 2021, 11:58

Премьер-министр назначил нового главу Пенсионного фонда России

Глава правительства Михаил Мишустин назначил новым руководителем Пенсионного фонда России Андрея Кигима, который ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС)

Премьер-министр назначил нового главу Пенсионного фонда России

Глава правительства Михаил Мишустин назначил новым руководителем Пенсионного фонда России Андрея Кигима, который ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС).

Одновременно с этим Михаил Мишустин подписал документ об освобождении от должности руководителя ПФР Максима Топилина. О его отставке СМИ сообщили 11 февраля, но официального подтверждения этому не было.

Андрей Кигим занимал должность Фонда социального страхования (ФСС) в течение 8 лет.

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