12 февраля 2021, 11:58
Премьер-министр назначил нового главу Пенсионного фонда России
Глава правительства Михаил Мишустин назначил новым руководителем Пенсионного фонда России Андрея Кигима, который ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС)
Глава правительства Михаил Мишустин назначил новым руководителем Пенсионного фонда России Андрея Кигима, который ранее возглавлял Фонд социального страхования (ФСС).
Одновременно с этим Михаил Мишустин подписал документ об освобождении от должности руководителя ПФР Максима Топилина. О его отставке СМИ сообщили 11 февраля, но официального подтверждения этому не было.
Андрей Кигим занимал должность Фонда социального страхования (ФСС) в течение 8 лет.