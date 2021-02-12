12 февраля 2021, 11:51
Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете «Магнит». Здание разрушено полностью
Во Владикавказе на улице Гагкаева прогремел мощный взрыв. В результате происшествия полностью разрушилось здание супермаркета сети «Магнит». В соседних домах были повреждены стекла
Во Владикавказе на улице Гагкаева прогремел мощный взрыв. В результате происшествия полностью разрушилось здание супермаркета сети «Магнит». В соседних домах были повреждены стекла.
РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что при взрыве несколько человек пострадали. Погибших нет.
По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.
«Сейчас рассматривается версия неисправности газового оборудования и утечки газа вследствие этого», - сообщили в экстренных службах. Одновременно с этим будут проверяться и другие версии.