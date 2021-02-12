Власти Петербурга не увидели предпосылок для задержания участников акции с фонариками
Власти Санкт-Петербурга не видят поводов для задержания участников протестной акции с включенными фонариками, которая запланирована на 14 февраля
Власти Санкт-Петербурга не видят поводов для задержания участников протестной акции с включенными фонариками, которая запланирована на 14 февраля.
Вице-губернатор северной столицы Александр Бельский сообщил «Интерфаксу», что человек с фонариком не нарушает закон. «Что ему может за это быть? Я не вижу, чтобы к этому [к задержаниям] были какие-то предпосылки», - заявил чиновник.
«Я не вижу в том, что люди зажигают фонарики, ничего плохого. Другое дело, что кто-то пытается это использовать в своих интересах», — добавил вице-губернатор.
Между тем, Генпрокуратура и Следственный комитет сочли мирную акцию, участникам которой предлагается выйти в свой двор и на несколько минут зажечь фонарики, «массовыми беспорядками». Роскомнадзор по требованию прокуратуры рассылает СМИ уведомления об удалении новостей о предстоящей акции.