Владимир Кара-Мурза потребует возбуждения дела против фигурантов журналистского расследования о его отравлении
Политик и журналист Владимир Кара-Мурза вместе со своим адвокатом Вадимом Прохоровым подаст заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по фактам, изложенным в расследовании The Insider и Bellingcat
Политик и журналист Владимир Кара-Мурза вместе со своим адвокатом Вадимом Прохоровым подаст заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по фактам, изложенным в расследовании The Insider и Bellingcat. В этом расследовании говорится о причастности к отравлению Кара-Мурзы сотрудников ФСБ из так называемой «группы отравителей».
Политик в беседе с «Дождем» напомнил, что ранее он дважды обращался в Следственный комитет по поводу покушения, однако ведомство оставило его заявления без ответа.
Однако в этот раз есть «конкретные факты, конкретные даты, конкретные фамилии вот этих людей, которых установил Bellingcat». Кара-мурза будет требовать от СКР допросить фигурантов расследования.
Одновременно с этим оппозиционный политик отметил, что «не питает иллюзий» касательно перспектив возбуждения дела по факту его отравления.