В японском правительстве появился министр одиночества
Главой Минодиночества стал Тэцуси Сакамото, который будет совмещать эту должность с работой в Министерстве регионального развития. Глава нового министерства займется решением проблем одиноких жителей Японии
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга ввел новую должность в правительстве. В стране появился министр одиночества.
Главой Минодиночества стал Тэцуси Сакамото, который будет совмещать эту должность с работой в Министерстве регионального развития, сообщает ТАСС.
Глава нового министерства займется решением проблем одиноких жителей Японии.
«Что касается цели этого назначения, то речь идет о решении общественных проблем, которые проявляются в том числе из-за старения общества с низкой рождаемостью. Также сюда относится проблема самоубийств, в первую очередь среди женщин и молодежи», — пояснили в японском кабмине.
Должность министра одиночества было решено ввести после того, как во время пандемии коронавируса и карантина в стране выросло количество суицидов.