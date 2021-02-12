12 февраля 2021, 07:55
Минцифры предложило изменить российские телефонные номера
Минцифры России предложило изменить телефонные номера и вместо нынешнего кода «8» при совершении междугородних звонков и звонков на мобильные телефоны использовать код «0»
Минцифры России предложило изменить телефонные номера и вместо нынешнего кода «8» при совершении междугородних звонков и звонков на мобильные телефоны использовать код «0». Для звонков за границу ведомство предлагает использовать код «00».
Изменить телефонные номера Минцифры предлагает с 2025 года.
В ведомстве объяснили свою инициативу необходимостью закрепить в российской системе и плане нумерации номер «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи».
Напомним, что телефонный номер «122» был введен в связи с пандемией коронавируса для централизации звонков региональных call-центров.