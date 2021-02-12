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Общество
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12 февраля 2021, 07:55

Минцифры предложило изменить российские телефонные номера

Минцифры России предложило изменить телефонные номера и вместо нынешнего кода «8» при совершении междугородних звонков и звонков на мобильные телефоны использовать код «0»

Минцифры предложило изменить российские телефонные номера

Минцифры России предложило изменить телефонные номера и вместо нынешнего кода «8» при совершении междугородних звонков и звонков на мобильные телефоны использовать код «0». Для звонков за границу ведомство предлагает использовать код «00».

Изменить телефонные номера Минцифры предлагает с 2025 года.

В ведомстве объяснили свою инициативу необходимостью закрепить в российской системе и плане нумерации номер «122» за «Единой службой оперативной помощи гражданам по вопросам оказания медицинской помощи».

Напомним, что телефонный номер «122» был введен в связи с пандемией коронавируса для централизации звонков региональных call-центров.

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