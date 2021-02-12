Московские полицейские получили премии за разгон протестных акций
Премии получили сотрудники спецполка МВД - главного «митингового» подразделения главка полиции Москвы, а также некоторые сотрудники полиции, которые помогали с оформлением задержанных и участвовали в регулировке улиц
Фото: bloknot.ru
Московские полицейские, которые участвовали в разгоне протестных акций в поддержку Алексея Навального, получили премии. Размер премии составил минимум 10 тысяч рублей, сообщает Baza.
По данным издания, премии получили сотрудники спецполка МВД - главного «митингового» подразделения главка полиции Москвы, а также некоторые сотрудники полиции, которые помогали с оформлением задержанных и участвовали в регулировке улиц.
Размер премий за работу на протестных митингах для высокопоставленных силовиков не сообщается. При этом среди полицейских ходит слух, что к следующим протестным акциям премии могут увеличиться до 30 тысяч рублей.