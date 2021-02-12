«Открытые медиа» получили от Роскомнадзора требование удалить новости об акции с фонариками
Редакция «Открытых медиа» получила два письма от Роскомнадзора с требованием удалить две новости, в которых упоминается акция сторонников Алексея Навального с фонариками
Редакция «Открытых медиа» получила два письма от Роскомнадзора с требованием удалить две новости, в которых упоминается акция сторонников Алексея Навального с фонариками.
В издании сообщили, что ведомство требует удалить материалы под заголовками ««Не позволим раскачать лодку». В Госдуме не исключили административных решений после акции ФБК с фонариками» и ««Мы видим западных кураторов». Захарова - об акции соратников Навального с фонариками».
В РКН заявили, что в этих новостях «содержатся призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».
Аналогичное предупреждение от Роскомнадзора получили и другие СМИ, писавшие об акции солидарности 14 февраля.
Ранее соратник Алексея Навального леонид Волков попросил жителей больших российских городов выйти во дворы своих домов в 20:00 по местному времени и включить на несколько минут фонарики на телефонах. В Генпрокуратуре и СКР сочли предложение оппозиционеров призывом к «массовым беспорядкам».