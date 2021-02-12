В Петербурге 61-летнего педагога гимназии задержали за домогательства к восьмикласснице
Как сообщили в Следственном комитете, педагог неоднократно совершал развратные действия в отношении одной из школьниц. Это происходило во время дополнительных занятий
В Санкт-Петербурге задержали 61-летнего учителя ОБЖ из гимназии №42 по подозрению в совершении развратных действий в отношении учащейся 8-го класса, сообщает портал 78.ru.
Как сообщили в Следственном комитете, педагог неоднократно совершал развратные действия в отношении одной из школьниц. Это происходило во время дополнительных занятий.
Директор гимназии отказалась комментировать скандал в учебном заведении. В свою очередь детский омбудсмен по северной столице Анна Митянина заявила, что не получала жалоб или обращений от родителей школьницы, к которой приставал преподаватель.