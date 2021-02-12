В Петербурге во время акции протеста полицейский применил электрошокер к несовершеннолетней девушке
Адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман подал в Следственный комитет по Санкт-Петербургу заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительных органов, который превысил свои полномочия
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Адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман подал в Следственный комитет по Санкт-Петербургу заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудника правоохранительных органов, который применил электрошокер к несовершеннолетней девушке во время протестной акции в поддержку Алексея Навального.
Инцидент произошел на протестном митинге 23 января. Ударив девушку электрошокером, силовик также надел на нее наручники, сообщает «МБХ медиа».
Павел Ясман требует провести проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».