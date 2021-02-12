Роскомнадзор потребовал от ТВ-2 удалить новость о протестной «акции с фонариками»
Роскомнадзор потребовал от ТВ-2 удалить новость об акции солидарности в поддержку Алексея Навального, запланированной на 14 февраля в День всех влюбленных
Роскомнадзор потребовал от ТВ-2 удалить новость об акции солидарности в поддержку Алексея Навального, запланированной на 14 февраля в День всех влюбленных.
Главный редактор издания Виктор Мучник сообщил «МБХ медиа», что в своем уведомлении Роскомназор ссылается на требование Генпрокуратуры, которая усмотрела в анонсе мирной акции солидарности «призывы к массовым беспорядкам и осуществлению экстремистской деятельности».
«Мы обязаны немедленно удалить и уведомить. Я новость удалю в соответствии с требованием и напишу о том, что была новость и в соотвествии с такими требованиями была удалена», - сообщил главред.
Напомним, что 14 февраля соратники Алексея Навального предлагают россиянам выйти в свои дворы, включить фонарики и постоять так несколько минут. Также оппозиция просит выкладывать фотографии в соцсети.
Однако в Генпрокуратуре и Следственном комитете предостерегли граждан от участия в данной акции, усмотрев в ней «массовые беспорядки».