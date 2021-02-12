12 февраля 2021, 02:43
Авиакомпания S7 разрешила перевозить на одном рейсе до пяти животных
Авиакомпания S7 увеличила количество животных, которых можно будет провозить на одном рейсе. Теперь на борт будут допускать до пяти питомцев. Новые правила перевозки домашних животных ступают в силу 15 февраля
Авиакомпания S7 увеличила количество животных, которых можно будет провозить на одном рейсе. Теперь на борт будут допускать до пяти питомцев. Новые правила перевозки домашних животных ступают в силу 15 февраля.
Напомним, что ранее в S7 разрешили пассажирам выкупать для своих крупных питомцев соседнее кресло, чтобы животному не пришлось лететь в багажном отделении.
«Мы разрешили перевозку животных на соседнем кресле в декабре прошлого года и отмечаем высокий спрос на новый сервис. Теперь в салоне самолетов S7 Airlines могут одновременно лететь до пяти животных», - сообщили в авиакомпании.