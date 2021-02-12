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12 февраля 2021, 02:09

Любови Соболь предъявили обвинение в проникновении в квартиру тещи «отравителя» из ФСБ

Обвинение в проникновении в чужую квартиру было возбуждено по заявлению тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого называют одним из отравителей Алексея Навального

Любови Соболь предъявили обвинение в проникновении в квартиру тещи «отравителя» из ФСБ

Юристу Фонда борьбы с коррупцией (включен в реестр иностранных агентов) Любови Соболь предъявили обвинение по делу о проникновении в чужую квартиру.

Дело против юриста возбудили по статье «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения». Источник ТАСС сообщил, что расследование данного дела уже завершено.

Обвинение в проникновении в чужую квартиру было возбуждено по заявлению тещи сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, которого называют одним из отравителей Алексея Навального. Любовь Соболь приехала по месту жительства силовика, чтобы задать ему вопросы об отравлении оппозиционера.

Ранее юристу ФБК также было предъявлено обвинение по так называемому «санитарному делу», возбужденному по статье о нарушении санитарно-эпидемических норм во время протестной акции 23 января. По этому же делу проходят еще несколько соратников Алексея Навального.

По версии следствия, во время протестной акции якобы существовала угроза массового заражения коронавирусом, так как на ней были замечены горожане, которые должны были находиться на самоизоляции.

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