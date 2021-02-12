Россия выплатит Алексею Навальному компенсацию за незаконное задержание на Болотной площади в 2012 году
Минюст России не стал обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге о выплате компенсации Алексею Навальному за незаконное задержание во время протестной акции на Болотной площади в 2012 году
Минюст России не стал обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге о выплате компенсации Алексею Навальному за незаконное задержание во время протестной акции на Болотной площади в 2012 году. Российские власти должны будут выплатить оппозиционеру 8,5 тысячи евро.
В Минюсте сообщили, что вынесенное 10 ноября 2020 года ЕСПЧ постановление по делу «Навальный и Гунько против России» не обжаловалось, поскольку Страсбургский суд отказался рассматривать утверждения заявителей о нарушении властями РФ статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (пределы использования ограничений в отношении прав).
В министерстве сообщили, что позиция России об отсутствии в действиях госорганов «политической мотивированности» при задержании Навального была представлена ведомством в ЕСПЧ в рамках состязательного процесса. Однако в остальной части постановления выводы ЕСПЧ были основаны «на устоявшейся прецедентной практике, широко применяемой по схожим делам в отношении различных государств - членов Совета Европы».