Экс-глава пресс-службы ГУ МВД по Москве, уволенный из-за дела Голунова, нашел работу в мэрии столицы
Бывший начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, уволенный из-за публикации фейковых пресс-релизов по делу журналиста Ивана Голунова, теперь работает в столичной мэрии
Бывший начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, уволенный из-за публикации фейковых пресс-релизов по делу журналиста Ивана Голунова, теперь работает в столичной мэрии.
Официально о назначении Юрия Титова не сообщалось. Это выяснило издание «Подъем», которое получило на один из своих запросов в мэрию ответ за подписью г-на Титова. Бывший официальный представитель московского глава полиции сейчас возглавляет пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Корреспонденту издания Юрий Титов заявил, что не намерен обсуждать свою карьеру, так как это его личное дело.
Напомним, что после задержания Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков пресс-служба московской полиции опубликовала снимки нарколаборатории, которую оперативники якобы обнаружили в квартире журналиста. Знакомые Голунова тогда заявили, что на фотографиях из пресс-релиза изображена вовсе не его квартира.
Юрий Титов сначала отрицал, что фотографии сделаны в другом месте. Однако позже в ГУ МВД по Москве официально признали, что данные снимки относятся к другому делу. После служебной проверки начальника пресс-службы привлекли к дисциплинарной ответственности, а позже уволили.
Напомним, что Иван Голунов был отпущен из-под стражи, а сейчас идет судебное разбирательство в отношении полицейских, которые подбросили ему наркотики с целью фальсификации уголовного дела.