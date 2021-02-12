Меню
Общество
Безопасность – ничто, бизнес – все
Москва
12 февраля 2021, 00:36

Экс-глава пресс-службы ГУ МВД по Москве, уволенный из-за дела Голунова, нашел работу в мэрии столицы

Бывший начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, уволенный из-за публикации фейковых пресс-релизов по делу журналиста Ивана Голунова, теперь работает в столичной мэрии

Экс-глава пресс-службы ГУ МВД по Москве, уволенный из-за дела Голунова, нашел работу в мэрии столицы

Бывший начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, уволенный из-за публикации фейковых пресс-релизов по делу журналиста Ивана Голунова, теперь работает в столичной мэрии.

Официально о назначении Юрия Титова не сообщалось. Это выяснило издание «Подъем», которое получило на один из своих запросов в мэрию ответ за подписью г-на Титова. Бывший официальный представитель московского глава полиции сейчас возглавляет пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Корреспонденту издания Юрий Титов заявил, что не намерен обсуждать свою карьеру, так как это его личное дело.

Напомним, что после задержания Ивана Голунова по подозрению в сбыте наркотиков пресс-служба московской полиции опубликовала снимки нарколаборатории, которую оперативники якобы обнаружили в квартире журналиста. Знакомые Голунова тогда заявили, что на фотографиях из пресс-релиза изображена вовсе не его квартира.

Юрий Титов сначала отрицал, что фотографии сделаны в другом месте. Однако позже в ГУ МВД по Москве официально признали, что данные снимки относятся к другому делу. После служебной проверки начальника пресс-службы привлекли к дисциплинарной ответственности, а позже уволили.

Напомним, что Иван Голунов был отпущен из-под стражи, а сейчас идет судебное разбирательство в отношении полицейских, которые подбросили ему наркотики с целью фальсификации уголовного дела.

Материалы по теме
Спикер парламента Дагестана назвал монтажом запись, в которой он предлагает подкинуть наркотики оппонентам
В Ленобласти замглавы района отправили в отставку из-за вождения автомобиля под наркотиками
В Ульяновске чиновница предложила отправить на принудительные работы участников протеста
Сейчас на главной
Государственная группа отравителей
ФСБ
Государственная группа отравителей
Издания The Insider и Bellingcat опубликовали новое расследование о причастности сотрудников ФСБ России к расправам над оппозиционными деятелями. Это расследование посвящено отравлению журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы-младшего
Страны Евросоюза приступили к подготовке новых санкций против российской элиты
антироссийские санкции
Страны Евросоюза приступили к подготовке новых санкций против российской элиты
Страны Евросоюза приступили к подготовке нового пакета антироссийских санкций. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано
Подмосковный полицейский отказался выполнять приказ о разгоне протеста и уволился
МВД
Подмосковный полицейский отказался выполнять приказ о разгоне протеста и уволился
В Московской области капитан полиции Николай Королев написал рапорт об уходе после получения приказа о разгоне участников протестного митинга
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов для 12 млн абонентов
сотовая связь
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов для 12 млн абонентов
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении мобильного оператора Tele2 из-за повышения стоимости услуг связи для абонентов
В мире
Совет Европы потребовал от главы МВД России объяснений по поводу жесткого разгона протестов
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович направила Владимиру Колокольцеву письмо, в котором выразила свою обеспокоенность по поводу жестких действий полиции
«Загадочный» россиянин купил за 140 млн долларов бывший участок Дональда Трампа в Палм-Бич
элитная недвижимость
«Загадочный» россиянин купил за 140 млн долларов бывший участок Дональда Трампа в Палм-Бич
Неизвестный россиянин купил за, порядка 10,4 миллиарда рублей, бывший участок в Палм-Бич экс-президента США Дональда Трампа и миллиардера Дмитрия Рыболовлева
«Очень похоже на массовые беспорядки»
акции протеста
«Очень похоже на массовые беспорядки»
Генпрокуратура заявила о незаконности призывов и участия в акции солидарности с супругой Алексея Навального Юлией, которая запланирована на 14 февраля - в День всех влюбленных
Александр Лукашенко приедет в Россию за кредитом для Белоруссии в 3 млрд долларов
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко приедет в Россию за кредитом для Белоруссии в 3 млрд долларов
Президент Белоруссии в ближайшее время приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Главы двух государств планируют обсудить вопрос о предоставлении Минску нового кредита
Автопроизводители Kia и Hyundai заподозрили тольяттинских судей в мошенничестве
автомобили
Автопроизводители Kia и Hyundai заподозрили тольяттинских судей в мошенничестве
Автокомпании обратились в СК России, Совет по противодействию коррупции и квалификационную коллегию судей с просьбой проверить работу некоторых районных судов Тольятти
Проректор белгородского вуза уволилась из-за скандала с записью ролика в поддержку Путина
государственная пропаганда
Проректор белгородского вуза уволилась из-за скандала с записью ролика в поддержку Путина
Проректор Белгородского института искусств и культуры (БГИИК) Наталья Бараниченко уволилась из-за скандала с записью ролика в поддержку президента
В Роспотребнадзоре не одобрили решение регионов отменить масочный режим
масочный режим
В Роспотребнадзоре не одобрили решение регионов отменить масочный режим
Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила россиянам о необходимости носить защитные маски в общественных местах, поскольку в стране еще действует общероссийский масочный режим
Общество
«Кремлевская прачка» попалась на сливе
Директор «Открытой России» (признана «нежелательной» организацией) Андрей Пивоваров написал заявление в Управление собственной безопасности МВД с требованием провести проверку в отношении Telegram-канала «Кремлевская прачка»
В Алупке на месте захоронения солдат решили построить многоквартирный дом
Крым
В Алупке на месте захоронения солдат решили построить многоквартирный дом
Официальная зеленая зона неизвестным образов оказалась разделена на частные землевладения. Обращение властей в прокуратуру и природоохранную прокуратуру результатов не дали
Депутаты предложили обязать крупные интернет-площадки размещать социальную рекламу
реклама
Депутаты предложили обязать крупные интернет-площадки размещать социальную рекламу
Парламентарии пояснили, что обязанность размещать социальную рекламу на первом этапе коснется рекламных систем от «Яндекса», Rambler, Google, Facebook и Mail.ru
«Интерфакс» сообщил об отъезде супруги Алексея Навального из России
Алексей Навальный
«Интерфакс» сообщил об отъезде супруги Алексея Навального из России
Юлия Навальная данную информацию пока не прокомментировала, а ее адвокат Светлана Давыдова и адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев не подтвердили, но и не опровергли эти сведения
В Севастополе учительницу уволили с работы из-за жалобы на низкую зарплату
учителя
В Севастополе учительницу уволили с работы из-за жалобы на низкую зарплату
В Севастополе учительницу английского языка Наталью Елгину, которая работала в школе, где учится сын губернатора города Михаила Развозжаева, уволили из-за жалобы на низкую зарплату
ФАС подтвердила картельный сговор на торгах по ремонту школ и детсадов в Петербурге
картельный сговор
ФАС подтвердила картельный сговор на торгах по ремонту школ и детсадов в Петербурге
Федеральная антимонопольная служба России раскрыла картельный сговор между фирмами, которые должны ремонтировать школы и детсады в Калининском районе Санкт-Петербурга
Тони и сын
расследование
Тони и сын
В конце 2020 года журналисты французской газеты Le Monde, Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) и «Важных историй» получили доступ к документам о реальных собственниках всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге. Среди них нашлось больше тысячи россиян