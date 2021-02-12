Меню
Политика
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
12 февраля 2021, 00:03

The Insider и Bellingcat сообщили о причастности сотрудников ФСБ к отравлениям Владимира Кара-Мурзы

Издания The Insider и Bellingcat опубликовали новое расследование о причастности сотрудников ФСБ России к расправам над оппозиционными деятелями. Это расследование посвящено отравлению журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы-младшего

The Insider и Bellingcat сообщили о причастности сотрудников ФСБ к отравлениям Владимира Кара-Мурзы

Издания The Insider и Bellingcat опубликовали новое расследование о причастности сотрудников ФСБ России к расправам над оппозиционными деятелями. Это расследование посвящено отравлению журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы-младшего.

Расследователям удалось найти доказательства того, что члены так называемой «группы отравителей» из ФСБ сопровождали в поездках журналиста и политика, после которых он оказывался в больнице с симптомами отравления.

Первое отравление Владимира Кара-Мурзы произошло в мае 2015 года, после того как он присоединился к движению «Открытая Россия» Михаила Ходорковского (организация признана нежелательной в России).

26 мая Кара-Мурза встретился с несколькими оппозиционерами, а после обеда резко почувствовал себя плохо. Он терял сознание и не мог пользоваться руками и ногами. Политик был доставлен в московскую больницу № 23 с диагнозом «сердечная недостаточность». В течение суток он впал в кому, а шансы на его выживание оценивались всего в 5%.

«Дальнейшие события поразительным образом напоминают происходившее с Алексеем Навальным в Омске», - отмечают журналисты. Так, как и в случае с оппозиционером главврач первой городской больницы Алексей Свет сообщил, что Кара-Мурза не может быть транспортирован на лечение за границу. При этом глава больницы утверждал, что никаких следов яда в организме журналиста обнаружено не было (как и у Навального по версии омских врачей).

Через шесть недель состояние пациента стабилизировалось и родственники перевезли его на медицинском самолете на реабилитацию в США.

Bellingcat обнаружили, что как минимум за три месяца до отравления вместе с Кара-Мурзой ездили офицеры из ФСБ, которые фигурировали в материале об отравлении Навального, а также об отравлении политика Никиты Исаева. Это Александр Самофал, Роман Мезенцев и уже всем известный Константин Кудрявцев.

Сейчас геолокационные телефонные данные членов «отряда отравителей» уже недоступны, поэтому невозможно проследить их передвижение по Москве в момент между возвращением Кара-Мурзы из Казани и моментом отравления.

1 февраля 2017 года Владимир Кара-Мурза проснулся от тех же симптомов, но успел позвонить жене и разбудил тещу с тестем. Политика госпитализировали с диагнозом «токсическое действие неустановленного вещества». Журналисты предполагают, что отравляющие вещества могли быть нанесены на его зубную щетку во время поездки Кара-Мурзы в Тверь 31 января.

В этот раз токсикологическую экспертизу биологических образцов оппозиционера в больнице не провели, а забранные и вывезенные в США образцы крови пропали в ФБР. Результаты экспертизы были засекречены.

Примечательно, что после всех отравлений Владимир Кара-Мурза обращался в Следственный комитет России, однако ответа от ведомства не получил. Алексею Навальному в возбуждении дела по факту его отравления «Новичком» было отказано.

Материалы по теме
Bellingcat и The Insider сообщили о причастности «отравителей Навального» к трем убийствам
ФСБ потратила 3,2 млн рублей на покупку танцевальных костюмов для «нужд обороны страны»
Журналист Bellingcat Христо Грозев анонсировал новое «бомбастичное» расследование о ФСБ
Сейчас на главной
Страны Евросоюза приступили к подготовке новых санкций против российской элиты
антироссийские санкции
Страны Евросоюза приступили к подготовке новых санкций против российской элиты
Страны Евросоюза приступили к подготовке нового пакета антироссийских санкций. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано
Подмосковный полицейский отказался выполнять приказ о разгоне протеста и уволился
МВД
Подмосковный полицейский отказался выполнять приказ о разгоне протеста и уволился
В Московской области капитан полиции Николай Королев написал рапорт об уходе после получения приказа о разгоне участников протестного митинга
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов для 12 млн абонентов
сотовая связь
ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов для 12 млн абонентов
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении мобильного оператора Tele2 из-за повышения стоимости услуг связи для абонентов
В мире
Совет Европы потребовал от главы МВД России объяснений по поводу жесткого разгона протестов
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович направила Владимиру Колокольцеву письмо, в котором выразила свою обеспокоенность по поводу жестких действий полиции
«Загадочный» россиянин купил за 140 млн долларов бывший участок Дональда Трампа в Палм-Бич
элитная недвижимость
«Загадочный» россиянин купил за 140 млн долларов бывший участок Дональда Трампа в Палм-Бич
Неизвестный россиянин купил за, порядка 10,4 миллиарда рублей, бывший участок в Палм-Бич экс-президента США Дональда Трампа и миллиардера Дмитрия Рыболовлева
«Очень похоже на массовые беспорядки»
акции протеста
«Очень похоже на массовые беспорядки»
Генпрокуратура заявила о незаконности призывов и участия в акции солидарности с супругой Алексея Навального Юлией, которая запланирована на 14 февраля - в День всех влюбленных
Александр Лукашенко приедет в Россию за кредитом для Белоруссии в 3 млрд долларов
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко приедет в Россию за кредитом для Белоруссии в 3 млрд долларов
Президент Белоруссии в ближайшее время приедет в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Главы двух государств планируют обсудить вопрос о предоставлении Минску нового кредита
Автопроизводители Kia и Hyundai заподозрили тольяттинских судей в мошенничестве
автомобили
Автопроизводители Kia и Hyundai заподозрили тольяттинских судей в мошенничестве
Автокомпании обратились в СК России, Совет по противодействию коррупции и квалификационную коллегию судей с просьбой проверить работу некоторых районных судов Тольятти
Проректор белгородского вуза уволилась из-за скандала с записью ролика в поддержку Путина
государственная пропаганда
Проректор белгородского вуза уволилась из-за скандала с записью ролика в поддержку Путина
Проректор Белгородского института искусств и культуры (БГИИК) Наталья Бараниченко уволилась из-за скандала с записью ролика в поддержку президента
В Роспотребнадзоре не одобрили решение регионов отменить масочный режим
масочный режим
В Роспотребнадзоре не одобрили решение регионов отменить масочный режим
Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила россиянам о необходимости носить защитные маски в общественных местах, поскольку в стране еще действует общероссийский масочный режим
Общество
«Кремлевская прачка» попалась на сливе
Директор «Открытой России» (признана «нежелательной» организацией) Андрей Пивоваров написал заявление в Управление собственной безопасности МВД с требованием провести проверку в отношении Telegram-канала «Кремлевская прачка»
В Алупке на месте захоронения солдат решили построить многоквартирный дом
Крым
В Алупке на месте захоронения солдат решили построить многоквартирный дом
Официальная зеленая зона неизвестным образов оказалась разделена на частные землевладения. Обращение властей в прокуратуру и природоохранную прокуратуру результатов не дали
Депутаты предложили обязать крупные интернет-площадки размещать социальную рекламу
реклама
Депутаты предложили обязать крупные интернет-площадки размещать социальную рекламу
Парламентарии пояснили, что обязанность размещать социальную рекламу на первом этапе коснется рекламных систем от «Яндекса», Rambler, Google, Facebook и Mail.ru
«Интерфакс» сообщил об отъезде супруги Алексея Навального из России
Алексей Навальный
«Интерфакс» сообщил об отъезде супруги Алексея Навального из России
Юлия Навальная данную информацию пока не прокомментировала, а ее адвокат Светлана Давыдова и адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев не подтвердили, но и не опровергли эти сведения
В Севастополе учительницу уволили с работы из-за жалобы на низкую зарплату
учителя
В Севастополе учительницу уволили с работы из-за жалобы на низкую зарплату
В Севастополе учительницу английского языка Наталью Елгину, которая работала в школе, где учится сын губернатора города Михаила Развозжаева, уволили из-за жалобы на низкую зарплату
ФАС подтвердила картельный сговор на торгах по ремонту школ и детсадов в Петербурге
картельный сговор
ФАС подтвердила картельный сговор на торгах по ремонту школ и детсадов в Петербурге
Федеральная антимонопольная служба России раскрыла картельный сговор между фирмами, которые должны ремонтировать школы и детсады в Калининском районе Санкт-Петербурга
Тони и сын
расследование
Тони и сын
В конце 2020 года журналисты французской газеты Le Monde, Центра по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) и «Важных историй» получили доступ к документам о реальных собственниках всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге. Среди них нашлось больше тысячи россиян
Общество
Госдума приняла законопроект об увеличении штрафов за неповиновение полиции
Депутаты приняли законопроект депутата от «Единой России» Дмитрия Вяткина об ужесточении ответственности за нарушение порядка сбора средств для проведения митинга и неповиновение требованиям сотрудника полиции