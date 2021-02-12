The Insider и Bellingcat сообщили о причастности сотрудников ФСБ к отравлениям Владимира Кара-Мурзы
Издания The Insider и Bellingcat опубликовали новое расследование о причастности сотрудников ФСБ России к расправам над оппозиционными деятелями. Это расследование посвящено отравлению журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы-младшего
Издания The Insider и Bellingcat опубликовали новое расследование о причастности сотрудников ФСБ России к расправам над оппозиционными деятелями. Это расследование посвящено отравлению журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы-младшего.
Расследователям удалось найти доказательства того, что члены так называемой «группы отравителей» из ФСБ сопровождали в поездках журналиста и политика, после которых он оказывался в больнице с симптомами отравления.
Первое отравление Владимира Кара-Мурзы произошло в мае 2015 года, после того как он присоединился к движению «Открытая Россия» Михаила Ходорковского (организация признана нежелательной в России).
26 мая Кара-Мурза встретился с несколькими оппозиционерами, а после обеда резко почувствовал себя плохо. Он терял сознание и не мог пользоваться руками и ногами. Политик был доставлен в московскую больницу № 23 с диагнозом «сердечная недостаточность». В течение суток он впал в кому, а шансы на его выживание оценивались всего в 5%.
«Дальнейшие события поразительным образом напоминают происходившее с Алексеем Навальным в Омске», - отмечают журналисты. Так, как и в случае с оппозиционером главврач первой городской больницы Алексей Свет сообщил, что Кара-Мурза не может быть транспортирован на лечение за границу. При этом глава больницы утверждал, что никаких следов яда в организме журналиста обнаружено не было (как и у Навального по версии омских врачей).
Через шесть недель состояние пациента стабилизировалось и родственники перевезли его на медицинском самолете на реабилитацию в США.
Bellingcat обнаружили, что как минимум за три месяца до отравления вместе с Кара-Мурзой ездили офицеры из ФСБ, которые фигурировали в материале об отравлении Навального, а также об отравлении политика Никиты Исаева. Это Александр Самофал, Роман Мезенцев и уже всем известный Константин Кудрявцев.
Сейчас геолокационные телефонные данные членов «отряда отравителей» уже недоступны, поэтому невозможно проследить их передвижение по Москве в момент между возвращением Кара-Мурзы из Казани и моментом отравления.
1 февраля 2017 года Владимир Кара-Мурза проснулся от тех же симптомов, но успел позвонить жене и разбудил тещу с тестем. Политика госпитализировали с диагнозом «токсическое действие неустановленного вещества». Журналисты предполагают, что отравляющие вещества могли быть нанесены на его зубную щетку во время поездки Кара-Мурзы в Тверь 31 января.
В этот раз токсикологическую экспертизу биологических образцов оппозиционера в больнице не провели, а забранные и вывезенные в США образцы крови пропали в ФБР. Результаты экспертизы были засекречены.
Примечательно, что после всех отравлений Владимир Кара-Мурза обращался в Следственный комитет России, однако ответа от ведомства не получил. Алексею Навальному в возбуждении дела по факту его отравления «Новичком» было отказано.