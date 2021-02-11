11 февраля 2021, 18:39
Максим Топилин уходит с поста главы Пенсионного фонда России
О своем уходе Максим Топилин сообщил сотрудникам ПФР 10 февраля. Имени нового главы фонда он не сообщил. Официально в Пенсионном фонде информацию об увольнении Максима Топилина комментировать отказались
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин покинул занимаемую должность.
«КоммерсантЪ» со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что о своем уходе Максим Топилин сообщил сотрудникам ПФР 10 февраля. Имени нового главы фонда он не сообщил.
Официально в Пенсионном фонде информацию об увольнении Максима Топилина комментировать отказались.
Между тем, источники говорят, что отставка г-на Топилина связана с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов. «Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса. Максим Топилин не вписался в команду нынешнего правительства», - заявили источники.