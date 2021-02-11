Страны Евросоюза приступили к подготовке новых санкций против российской элиты
Страны Евросоюза приступили к подготовке нового пакета антироссийских санкций. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано
Страны Евросоюза приступили к подготовке нового пакета антироссийских санкций. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.
Петер Стано сообщил, что на данном этапе процесс разработки новых ограничений является конфиденциальным, поэтому никаких комментариев на этот счет пока не будет.
Одновременно с этим он напомнил о недавнем заявлении Жозепа Борреля, отметившего отдаление России и Евросоюза, и заявившего о скором принятии «решения века» в отношении Москвы.
Предполагается, что министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят новые санкции против высокопоставленных россиян 22 февраля. Ограничения связаны с отравлением и арестом оппозиционера Алексея Навального, а также силовым разгоном протестных акций.